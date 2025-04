Karulauk jõudis enne lume tulekut tärgata

Tänu esimestele soojadele ilmadele on värsked karulauguhakatised juba oma lehed mullast välja pressinud. Karulauk on Eestis looduskaitse all, kuid seda võib enda tarbeks ja mõistlikus koguses siiski korjata. Seda tuleb teha muidugi võimalikult loodushoidlikult, ilma et taimi maha tallataks ning ühelt taimelt kõik lehed ära korjataks. Loodusest kogutud taimede müümine on aga keelatud. Seepärast tuleb näiteks turult ostes püüda kindlaks teha, et taimed on tõesti aiamaalt, mitte metsast pärit.