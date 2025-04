Nüüd on see tuttav juba paar aastat töötava pensionäri staatuses ning saab riigilt ettenähtud raha. Minul on pensionini üle 15 aasta minna. Kas esmaspäevast 818 euroni kerkiv riigipension on suur või väike, võib muidugi vaielda, ehkki ilmselgelt võidavad vaidluse need, kes seda summat napiks peavad. Pension on aga olemas ja seda makstakse samadel alustel juba aastaid.