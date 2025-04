55-aastane Jaan Sild on pärast isa surma olnud 2019. aastast Kullamäel peremehe eest, aga talu on ema Lea nimel, temalt tulevad ka kõige tähtsamad töökäsud. Kullamäel valitseb Jaanide dünastia, praegune Jaan on järjekorras neljas, tema 30-aastane poeg viies. Vanaisa Jaan Sild osales Vabadussõjas, tasuks sai ta Tarvastu mõisa maadest oma talu rajamiseks paraja tüki välja mõõta. Samamoodi on tekkinud paljud naabertalud.