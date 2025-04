TOETUS Nelja lapse emal on võitluses raske haigusega jäänud viimane õlekõrs

"Minu viimaseks õlekõrreks on ravim, mida tervisekassa kahjuks ei rahasta. See on minu viimane lootus. Muid ravivõimalusi ei ole mulle enam alles jäänud," ütles Leevit ning lisas, et tema perele on vähiravifondi Kingitud Elu ja annetajate toetus tohutult oluline. "Südamest loodan veel enda kallite lastega koos mälestusi luua. Pisem lastest on kõigest kolmeaastane. Iga toetus on mulle hindamatu väärtusega."