"Vaatasime kaamerasalvestised läbi ja kõik oli nii, nagu kirjeldati," nentis politseijuht Margus Sass. Et linna turvakaamera salvestab pilti valgel ajal nii hea kvaliteediga, et ka auto number oli tuvastatav, siis otsis politsei autojuhi üles, et temaga juhtunust vestelda. See oli esmase juhiloaga algaja juht.