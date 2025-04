JUHTKIRI Kas toimetulekupiiriga tuleb toime?

Iseenesest pole loos Mõisakülas elavast naisest ning tema vajadusest haiglas dialüüsis käia kuigi palju segaseks jäävaid kohti. See on küll keeruline lugu, jah, ent kõik sammud on üsna loogilised. Kui Mõisaküla oli veel eraldi omavalitsus, siis läks linn oma väga raskelt haigele elanikule appi, nagu on väikestes kohtades tavaks. Kord langetatud otsused kanduvad aastast aastasse edasi ning pärast omavalitsuste ühinemist on hallatav piirkond nii suur, et kõigisse ridadesse ei jaksa süveneda. Ja kui ka jakstakse, siis Mulgi vald on oma umbes seitsme tuhande elanikuga ikkagi väike koht. Seda näitab ka see, kui tõsiselt volikogu küsimusse suhtus. Ning lõpuks pöörduski inimene, kes sõna otseses mõttes oma elu eest võitleb, abi saamiseks volikogu poole.