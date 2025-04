Majandussõdades, millesarnase Trumpi valitsus algatas, ei ole just kuigi palju võitjaid. Sogases ja mudases vees on, teadagi, alati võimalik segadusse sattunud kalu püüda, ent see nõuab vedamist ja suurt rahakotti. Üldjuhul jääb püüdja tühjade kätega ning peadpidi mutta kinni ujunud kalad lämbuvad ära.