Sünnipäeva tähistanud koduhaigla liitus rahvusvahelise ühinguga

Viljandi haigla juhatuse liige ja ravijuht Mart Kull ütles, et Eesti oli 37. riik, kes rahvusvahelise koduhaiglate ühendusega liitus. Austrias peetud konverentsil veendusid Viljandi haigla esindajad, et siinse töö kvaliteet on võrreldav maailma tippkeskuste koduhaiglate omaga. Kuigi mahud on Viljandis väiksemad, siis kogemuse ja teenuse küpsuses tundusid viljandlastest eespool olevat vaid kolm riiki: USA, Prantsusmaa ja Kanada.