"Kõigile Viljandi lastele on koolikoht olemas, kuid paraku ei pruugi see olla just seal, kus pered soovivad. Kui soovitud koolis ei ole võimalik kohta pakkuda, siis pakutakse kohta mõnda teise linna kooli. Edasine muudatus saab toimuda vaid siis, kui keegi oma kohast loobub, sest kohtade arv on piiratud," ütles Tiido.