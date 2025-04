Kesk-Euroopas on tuvastatud üheksa taudikollet, kus on hukatud või hukatakse üle 14 000 veise. Ametist öeldakse, et Eesti loomapidajad peavad rakendama kõiki bioturvalisuse meetmeid ning veenduma, et kõik, kes farmis käivad, teevad seda ohutult, kuid taudi leviku risk on Eestis praegu väike.