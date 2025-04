Külastuskeskuse teabejuhi hinnangul on teel ka paremaid lõike, aga Oksalt Kildu poole on eriti sügavad augud ja pehme pinnas.

Soomaa külastuskeskus andis teada heast uudisest, et Kildu–Oksa–​Tõramaa teed on hööveldatud, aga halb on selle juures, et metsa varjus pole tee tahenema hakanud ja lisaks aukudele katab seda 5–20 sentimeetri sügavune pori, mille tõttu on soovitatud jätta katki plaan mõnda külastuskohta väisata.