JUHTKIRI Reformime reformi, mis reformis reformi

Kutsehariduses tehtavaid muudatusi on lausa reformiks ehk palju nimetada: mõnevõrra pikem õppeaeg põhikoolijärgsetel õppekavadel, et keskharidus oleks kvaliteetsem ja kättesaadavam. Vaevalt et väljavaade kolme aasta asemel neli aastat oodata päris oma elu peale saamist noortes ülemäära vaimustust tekitab, samas ei maksa nende karjääriteadlikkust ja ambitsioonikust alahinnata. Leidub kindlasti ka neid, kes on selle otsusega väga rahul.