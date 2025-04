Peagi peab kutsekoolis õppima senise kolme aasta asemel neli

Haridus- ja teadusministeerium saatis märtsis partneritele kooskõlastamiseks kutsekeskhariduse riikliku õppekava eelnõu, mis hakkab kehtima tulevast õppeaastast. Luuakse 13 uut kutsekeskhariduse õppekava, et pakkuda noortele konkurentsivõimelisi rakenduslikke õpiteid.

Ministeeriumi kutsehariduse ja oskuste poliitika osakonna juhataja Triin Laasi-Õige sõnul on uued õppekavad järgmine loogiline samm kutsehariduse arendamiseks. "Eesti tööturg vajab üha enam spetsialiste, kellel on lisaks erialastele oskustele ka tugevad üldhariduslikud teadmised ja üldoskused," lausus ta. Uute õppekavadega suurendatakse tema sõnul noorte valikuvõimalusi, et nad saaksid veel parema ettevalmistuse töömaailmas toimetamiseks ja õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Samuti annab üldharidusõpingute mahu kasv Laasi-Õige sõnul kutsekoolis õppijatele võrdsed võimalused gümnaasiumiõpilastega.