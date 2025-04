Sõjaväemasinad meelitasid kogritsad kasvama

Vastates küsimusele, millal on ta üldse kõige varem kogritsaid leidnud, vastas Bergmann, et see juhtus umbes samal ajal kui nüüd. Nii leidis ta 2020. aastal esimesed kevadkogritsad 28. märtsil. Viimaseid kogritsaid on ta trehvanud 26. mail, see oli 2019. aastal.