"Ilmselgelt on nii, et investeeringud kaitsevaldkonda peavad olema kahte tüüpi. Moona ostmine on paljuski impordiga seotud, aga teine pool on see, milleks riik eelmisel aastal asutas lausa Kaitsefondi," märkis Varblane Karksi-Nuias ettevõtluspäeval esinedes ning ütles, et sellesse fondi pandi raha, aga oma osa saab lisada ka erasektor ja edaspidi saab järjest rohkem tellida selle fondi kaudu.