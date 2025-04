DMITRI ORAV Tõeline riigimehelikkus tähendab austust eelkäijate tehtud töö vastu

Arutelude keskmes on olnud vallavalitsuse liikmete võimalik tagasiastumine ning etteheited vallavanema tegevusele ja valla finantsjuhtimisele. Avalikus pöördumises on toodud esile süüdistusi ja hinnanguid, mis on kahjuks tekitanud valla elanike seas arusaamatust ja alusetut paanikat, samuti kogukonna lõhestumist. Olukorra objektiivseks hindamiseks on oluline mõista, millised on kohaliku omavalitsuse ja vallavalitsuse tegelikud ülesanded ning vastutusvaldkonnad.