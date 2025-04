JUHTKIRI Rõõm vähestest teetöödest

Teede ehitamise, parandamise või hooldamise puhul ei mõtle me eriti sellele, kui palju see maksma läheb, kes ja kuidas maksab või mis selle kõige taga peidus on. Mööda ilusat siledat teed, millesarnane näiteks Mulgi vallas hiljuti valmis sai, on küll tore sõita, aga ehituse ajal kirume segadust ning kui ehitajatel on jultumust veel ajutised foorid üles panna ja peab ootama, siis uhkab peaaegu igast autost pahameelt.