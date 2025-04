Viljandi vald pani oksjonile linnaga piirneva tiigi

"See protsess (valla- ja linnapiiri nihutamine – toimetus) on väga pikk ja praegu me sellega ei tegele," kinnitas Viljandi abivallavanem Alvar Pähkel ning lükkas ümber väite, justkui oleks vald pannud maatüki oksjonile selleks, et see enne linna kätte minekut rahaks teha. "Ettevõtjatelt tuli selle maatüki kohta küsimusi ja siis otsustasime oksjoni korraldada."