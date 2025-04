Karksi-Nuia kultuurikeskuse katuse vahetus on vallas pikalt päevakorras olnud, kuid näiteks eelmisel aastal jäi sellega pihtahakkamiseks omaosalusest puudu ja kuigi toetusraha oli olemas, tuli ehituse maksumus oodatust kõvasti suurem ning asi jäeti katki. Kiiret sekkumist nõudsid vallas toona ka teised teemad, näiteks Kitzbergi gümnaasiumi köök, mis vajus. Nüüd võis Mulgi valla arendus- ja majandusnõunik Sten-Maikel Udras aga kinnitada, et Karksi-Nuia kultuurikeskuse katus läheb töösse. "Ehitusleping on sõlmitud ja omanikujärelevalve leping sõlmimisel ning juba neljapäeval on ehituse avakoosolek," ütles ta. Tõenäoliselt algab ehitus aprillis.