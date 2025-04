24. märtsiks laekus neli pakkumist ja need kõik tuli Viljandi linnavalitsusel tagasi lükata, sest need ei mahtunud eelarvesse.

​Kaasava eelarve idee elluviimiseks on seekord kasutada 60 000 eurot ning riigihankes oli märgitud väljaku valmimise eeldatavaks maksumuseks 58 000 eurot. Nagu ütles Viljandi linna haldusameti juht Andres Mägi, ületasid pakkumised eelarvet ligi 7000 euroga. Need jäid 65 000 ja 133 000 euro vahele. Kolm pakkumist olid üsna samasuguses hinnavahemikus. Neli pakkumist seesugusel hankel ei ole Mägi sõnul vähe, sest töö on üpriski spetsiifiline.