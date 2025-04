Soe märts jäi sajuga kitsiks

Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et Viljandi ilmajaam arvutas möödunud kuu keskmiseks õhutemperatuuriks täpselt 3 kraadi, samas kui aastakümnete jooksul on normiks saanud –0,7 pügalat. Viljandi ilmavaatlusreas asetus tänavune paastukuu sooja poolest teisele kohale. Esimesel kohal on 2007. aasta märts, mil keskmine õhutemperatuur oli 4,3 kraadi.