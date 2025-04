Muuseumi näitus viib munadepühade lainele

Pärnakas Einar Härm on paarkümmend aastat kogunud munadepühade postkaarte. Enam kui sajas riigis trükitud 700 pühadekaardile lisaks on kogunenud ligi 400 munapeekrit ja üle poolesaja luksuslikult kaunistatud Fabergé muna koopia. Entsüklopeediliste teadmistega kollektsionäär tutvustab avamisel munapeekrite ajalugu ja nende valmistamise kunsti, mis sai alguse juba iidsel ajal. Neid on leitud näiteks 79. aastal tuha alla mattunud Pompei linnast.

Ülestõusmispühad ehk lihavõtted, rahvakeeles ka muna- või kiigepühad on jõulude kõrval oodatud tähtpäev. See on liikuv kalendripüha, mida kirikukalendri järgi tähistatakse esimesel täiskuu pühapäeval pärast kevadist pööripäeva. Tänavu on esimene ülestõusmispüha 20. aprillil.