JUHTKIRI Kõige suuremad kaotajad on lapsed

Viljandi maadlejatest, kes oma uhketest ja avaratest ruumidest ilma jäävad, on noortekeskuse ja maadluskeskuse saaga juures väga kahju. On ju aru saada, et lootus kokkuleppele jõuda suri alles pühapäeval, kui maadlejate esindaja lepingule allkirja ei andnud. Eriti kahju on noortest maadlejatest, sest selles loos on kõige suuremad kaotajad need Viljandi lapsed, kes käivad maadlustrennis.