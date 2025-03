Eesti farmereid kutsutakse üles kasutama ennetusmeetmeid, et vältida suu- ja sõrataudi riiki sissetoomist ja levikut. See on väga nakkav ja ägedalt kulgev viirushaigus, mis mõjutab kõiki kodu- ja uluksõralisi loomi: veiseid, lambaid, kitsi ja sigu, aga ka hirvi ja alpakasid.

Foto: Paul Poderat