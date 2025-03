"Klassika! Nii kui on ilus ilm, on inimene kohe väljas," nentis Jaani lihapoe omanik Tõnu Roslender. "Midagi selles muutunud ei ole ja mõlemal pool, nii Viljandis kui Tallinnas, olid inimesed elavamad ja hea söögiisuga."

Jaani lihapoode on kokku kolm: Viljandis Köstis ja Männimäel ning Tallinnas Pirital. Roslender märkis, et nädalavahetuste ilusateks ilmadeks valmistuti ja välja pandi rohkem grill-liha. "Mõned sordid said lettidelt otsa, aga liha ikka jagus."