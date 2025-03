Politsei otsib Viljandis kadunud 18-aastast Andreast

Politsei kontrollib aktiivselt piirkonda, läbi on vaadatud muuhulgas Viljandi kesklinn, Viiratsi kant ja Viljandi järve ümbrus. Samuti suhtlevad politseinikud inimestega, et koguda võimalikku infot Andrease asukoha osas. Seni ei ole noormeest kahjuks leitud.

Andreasel on seljas must dressipluus ja neoonkollane vest, jalas tumedad püksid ning peas kannab ta musta kiivrit. Noormees liigub jalgrattaga Scott. Fotol on Andreas vahetult enne kadumist.