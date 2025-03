"Tahaks, et meid märgataks ja meiega suheldaks, võib-olla ka mõni teejupp ettevõtluspiirkonnas korda tehtaks," sõnas Karksi-Nuias tegutseva AMV Metalli juhatuse liige Andre Aavastik. Tema äripartner Madis Millistvere lisas, et kasulik oleks korraldada kas või vähemalt kord aastas ümarlaud, kus kohalikud ettevõtjad ja omavalitsus saaksid avameelselt arutada valdkonna arenguvõimalusi. "Kui tahan palgata spetsialisti, kes elab Tallinnas, pole mul teda muuga meelitada kui palganumbriga, kuid palk on lühiajaline meede," lausus ta ja tõdes, et tulija tahab ka sotsiaalset elu ja just selle käimalükkamisega on näiteks naaberomavalitsused paremini hakkama saanud.