REISIKIRI Euroopa kauge nurk ühendab nelja maailma jäänukeid

Maariba Balkani poolsaare edelanurgas, Albaania, on Eestist enam kui kolmandiku jagu väiksem, kattes 28 748 ruutkilomeetrit. Rannajoone pikkuseks mõõdetakse umbes 360 kilomeetrit.

Albaania lõunanaaber on Kreeka, teised naabrid on Kosovo ja Põhja-Makedoonia idas ning Montenegro põhjas. Kolm neljandikku Albaania territooriumist on mägine, kõrgeim tipp Mount Korabi kõrgub 2751 meetrit üle merepinna.