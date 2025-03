TRIIN LOIDE Mis on kärbete sees peidus?

Aga poliitikute jõud on siiski raugemas, mitte raugenud. Meeletu hirm midagi ausalt ja otse välja öelda hoiab paljusid ilmselt seniajani kammitsais ning nii tulebki kogu aeg ridade vahelt lugeda. Sakala kajastas sel nädalal transpordiameti ja EKT Teede mõõduvõttu väidetavalt liigmadala hinnasihi nimel, aga kõige olulisem polnud seal see, mida riik justkui saab või tahab odavamalt, vaid see, et ka nõudmisi on lõdvemaks lastud.