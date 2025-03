Viljandimaa üritused kolmapäeval, 2. aprillil

Ugala väikeses saalis mängitakse viimast korda lavastust "Koju". Kadri lepa kirkutatud ja Tanel Ingi lavastatud loos naaseb ummikusse sattunud noor naine oma vanemate juurde. Ema ja isa küll ootavad edukat tütart koju, kuid tema toa on nad vahepeal ühele tudengile üürile andnud. Olude sunnil elavad sama katuse all ka naise töötu vend ning vanaema, kes on juba aastaid vaikinud. Kuidas öelda oma lähedastele, mida sa tegelikult mõtled ja jätta ütlemata, mida öelda pole tarvis?

Foto: Elena Koit