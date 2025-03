Kas pühapäevaks allkiri rendilepingu hinnatõusule või head aega, Viljandi maadluskeskus

Viljandi maadlusklubi presidendi Indrek Vassuse sõnul pole selline hinnahüpe mõeldav, sest spordiklubi pole tulu teeniv ettevõte. Viie aasta eest lepingut sõlmides lootis maadlusklubi, et saab seda pikendada või on vähemasti läbirääkimistega võimalik paigale jääda. Linnavalitsus on otsinud noortekeskusele uut kohta, ent kõik pakkumised on olnud kallimad, kui oleks omal pinnal tegutsemine, ja seda maadluskeskuse maja just on.