Viljandi poliitikud võtsid teatripäeval nukuteatrilt iseseisvuse

Viljandi linnajuhid on protsessi algusest alates toonitanud, et Sakala keskusega liitmine on vaid seni nukuteatrit 45 aastat juhtinud Altmar Loorise koorma kergendamiseks ja temalt nõutava paberitöö vähendamiseks. Volikogus küsimustele vastates nentis abilinnapea Are Tints, et praegune direktor on jäänud hätta administratiivülesannete õigeaegse täitmisega. Sellest aga sõltuvad raamatupidamise töö ja väga erinevate lepingutega näitlejatele tasude väljamaksmine.