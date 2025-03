Arutu looduskaitse ei ole arukas

Arborist kurtis, et tihti tuleb tal oma tööd tehes kokku puutuda inimestega, kes tema peale pahandavad ning küsivad, miks ta puudel rahus kasvada ei lase. Mullu Viljandis arboristitööd tehes tuli tal alatasa sel teemal möödujatele aru anda ning selgitada, et linnas on vaja leida kompromiss inimeste ohutuse ja puude kasvamise vahel. Selleks, et suurte puude oksad ei murduks ning need autode ja inimeste peale ei kukuks, on neid vaja järjepidevalt kärpida.