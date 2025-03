Viljandi juurtega bussifirma ühineb samanimelise ettevõttega

Ettevõtte juhatuse esimehe Indrek Halliste sõnul annab see võimaluse kulusid kokku hoida ja efektiivsemalt toimetada. Ühendada saab juhtimist ja paljusid väikseid kulusid vähendada. "Näiteks on meil praegu kaks kodulehte, igal aastal tuleb esitada kaks majandusaasta aruannet ja kinnitada kaks auditit," ütles Halliste. "Kasutades ära kahe ettevõtte tugevusi, suudame tulevikus katta ja pakkuda teenuseid üle Eesti ning seda alates töötajate ja õpilaste transpordist, tellimus- ja kommertsvedudest kuni tavapärase liiniveoni."

Aktsiaselts Hansabuss on 1995. aastal asutatud ettevõtte Larnekt järeltulija. Selle omanik on algusest peale olnud Neeme Tammis ning esialgu oli ettevõttel üks buss, millega tehti tellimusvedusid. Praegu annab Hansabuss tööd 356 inimesele, busse on 225 ja eelmise aasta käive oli 21,3 miljonit eurot.