Vana-Võidu klubi tegi vibulaskmise sisemeistrivõistlustel ajalugu

Erilist heameelt valmistab treenerile asjaolu, et meeste sportvibu klassi autasustamisel said pjedestaalile astuda üksnes Vana-Võidu vibuklubi sportlased. Võitis Marten Rist, teise koha sai Kait Soesoo ja kolmanda Alo Nurmsalu. "Kõik nad on olnud ka meie Viljandi spordikooli kasvandikud, nüüd on vilistlased," märkis Varik.