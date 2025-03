Viljandi võrkpallineiud asuvad U20 Eesti meistri tiitlit püüdma

Kui viimastel aastatel on U20 vanuseklassi Eesti meistrid selgunud kuue võistkonna finaalturniiril, siis teist hooaega järjest on esmalt veerandfinaalid ja seejärel mängitakse medalid välja final four‘is. Laupäeval on kavas poolfinaalid ja pühapäeval medalimängud.