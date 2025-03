Põlise päikesekummardaja ja vana tihasetoitjana on mul väga valus vaadata, kuidas planeedi päästmiseks mõeldud rohelised ideed on aasta-aastalt ära mustatud ja sageli on seda teinud just need, kes peaksid kõike seda eest vedama ja propageerima. Tuulikuämber on üks näide sellest, kuidas kohe üldse ei peaks asju ajama. Külvad tuult, lõikad tormi. Õigupoolest on sedapuhku külv lastud isevoolu teed, aga torm on puhkenud vägev.