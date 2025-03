Viljandimaal on tuberkuloos harv külaline

Tervise arengu instituudi (TAI) andmetest selgub, et see võib olla Viljandimaal kõnealuse tõve minimaalne rekord. TAI võttis arhiivist välja andmed alates 1998. aastast, mil maakonnas haigestus tuberkuloosi 45 inimest. Seejärel on haigestumine vahelduva kõikumisega vähenenud.