Raekoja naaber ootab tükke poetades ehituse algust

Tsaariajal koolimajaks ehitatud ning veel 1990. aastatel koolimajana töötanud hoone kuulutati varisemisohtlikuks juba pool sajandit tagasi, 1970. aastatel. Pärast õhtukooli, hilisema täiskasvanute gümnaasiumi lahkumist jäi hoone tühjaks ja sellele asuti uusi omanikke otsima. Aastaid on üritatud kinnistule ja hoonele uut hingamist anda ning leida kedagi, kes hoone renoveeriks, ent seni pole ükski katsetus õnnestunud. Hoonestusõiguslepinguga on lagunev maja käinud ühe omaniku käest teise kätte 2007. aastast, mil see anti Pärnu uue kunsti muuseumi käsutusse.