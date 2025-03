LIIS AEDMAA Head teatripäeva, teatrilinn Viljandi!

Täna on rahvusvaheline teatripäev ja kõik viljandlased võivad uhkusega tõdeda, et nad tõesti elavad teatrilinnas. Juba 105. aastat on siin tegutsenud praeguseks üks Eesti suuremaid repertuaariteatreid Ugala ja eeskätt Ugala järgi ju Viljandit teatrilinnana ka tuntakse. Ugala on kahtlemata maamärk ja meelitab siia teatrisõpru ka kaugemalt, kuid tänasel teatrirahva pidupäeval tahaksin tunnustada ja tervitada ka kõiki teisi Viljandi teatreid, mida on tegelikult palju rohkem, kui esmapilgul tundub.