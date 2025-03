JUHTKIRI Keegi südameheadusest lisatööd ei tee

Transpordiamet ei ole samuti kokkuhoiupoliitikast ja kärbetest puutumata jäänud. Amet soovib järgmiseks viieks aastaks leida Viljandimaa teedele hooldaja senisest kaks miljonit eurot soodsamalt, vähemalt on tal selline hinnasiht. EKT Teed on jõudnud järeldusele, et see ei klapi kuidagi turuhinnaga, ning on ette võtnud kohtutee.