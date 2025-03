Arboristid hooldavad Viljandi südames nudipärni

Kümmet puud lõikasid arboristid läinud nädalal ka lossimägedes. Robert Oetjen ütles, et selliseid nuditud pärnasid tuleks kolme aasta tagant uuesti lõigata. "Kui jätta oksad viis kuni seitse aastat lõikamata, hakkavad need murduma, sest kinnituskohad on nõrgad. See on taas ohtlik," kõneles ta. "Need nudipead on kenasti elus ning minu meelest pakuvad nad lehteminemise järel linnapildis omajagu lisarõõmu."