Viljandi poliitikud lähevad nukuteatrilt iseseisvuse võtmisega teisele katsele

Viljandi volikogu otsustas kuu aega tagas nukuteatri Sakala keskusega liitmata jätta, sest volikogu kultuurikomisjonil tekkis arutelu käigus suur hulk vastuseta küsimusi, mida linnavalitsus sellelt teatrilt üleüldse ootab. Nii saadeti eelnõu teisele lugemisele, mis on kavas neljapäeval.

Kultuurikomisjoni nimel veebruaris volikogus esinenud Liis Aedmaa sõnastas küsimused, millele komisjon vastuseid soovis. Komisjon tahtis teada, millised on nukuteatri loomingulised kohustused ehk kui palju tuleb üldse etendusi anda ja mitu uuslavastust tuleb hooaja jooksul välja tuua. Küsimusi oli veelgi ja kõik need taandusid sellele, mida omanik, kelleks on Viljandi linn, teatrilt tahab.