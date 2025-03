Viljandimaa teehooldaja kaebas transpordiameti unistuse kohtusse

Transpordiamet tahab järgmiseks viieks aastaks saada Viljandimaa riigiteede hooldamise vähemalt kaks miljonit eurot soodsamalt, kui senine leping ette näeb, kuid senise hooldusfirma hinnangul on see vastuolus turuhinnaga ning firma on otsinud väidetele toetust kohtust.