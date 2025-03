Saami, seto, võro ja mulgi noored avavad elamuskeskuses omakultuuri näituse

Näitus valmis möödunud aasta Euroopa kultuuripealinnade Tartu ja Põhja-Norras asuva Bodø noorte koostöös. Näitusel saab kogeda, kuidas praegused saami, võro, seto ja mulgi noored oma kultuuri peres ja kogukonnas mõtestavad, kus ja kuidas saavad nad oma kultuuri valdkonnas end täiendada ja sõna sekka öelda ning millised on noortele tähtsad omakultuuri sündmused ja olulised eeskujud.​

​Noored jagavad ka oma lugusid. Haanja ehk haani noor Sirlen Vodi: "Mu emakeel, millega ma üles kasvasin, ei olnud riigikeel eesti keel, vaid haani keel, mida räägitakse mu kodukandis. See on keel, mida me kasutame oma peres ja sugulastega suheldes tänaseni. Keel, mida ma räägin, on tähtis osa mu identiteedist ja seob mind minu kultuuriga. Üks mu hirmudest on unustada oma keel, sest see tähendaks, et kaob ka osa minust."