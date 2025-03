Heategevusklubi tegi kaks muusikaõpilast õnnelikuks

Seitse aastat muusikakoolis klarnetit õppinud Anette Ant on uue pilliga juba kolm nädalat harjutanud ja hindab vastse instrumendi omadusi väga kõrgelt. "See on mahedama kõlaga ja klapid liiguvad pehmemalt kui mu senisel muusikakooli pillil. Sellel on ka üks lisaklapp, millega saab kõlavärvingut muuta," kirjeldab Ant värskelt vabrikust saabunud klarnetit.