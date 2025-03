JUHTKIRI Kolm aastat on olnud otsustamiseks piisav aeg

Aga seejuures unustatakse ära, et mõnikord on suletus vajalik. Me hoiame talvel akent kinni, et külm ei hakkaks. Piirame kodu ümbruse aiaga. Paneme välja minnes ukse lukku. Ohtusid hoitakse endast eemal, endale oluline piiratakse ja muudetakse läbipääsmatuks. Oleks tore, kui me elaks ühiskonnas, kus piisab, kui ukse taha luud asetada, kuid paraku tuleb ennast mõnikord kaitsta.