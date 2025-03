"Kuidas elu veereb?" võis siin-seal kuulda taaskohtumisel saatusekaaslasele esitatud küsimust. Teiste hulgas küsis seda Aili Osi, kes oli Siberi-teed alustanud koos ema ja vennaga. Neli päeva varem peeti peres ta kaheksandat sünnipäeva. Siberi-aastatest ta rääkida ei tahtnud, need mälestused on talle liialt karmid. Lausus vaid, et hea meelega läheks oma noorusmaad Baikali taha vaatama, aga sõja tõttu pole see võimalik. "Aastad kogunevad ja varsti enam ei jaksa," lausus suurema osa elust ehitusel maalri, krohvija ja plaatijana töötanud Osi.