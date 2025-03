Biojäätmete eraldamises on viljandlased prügivedaja meelest päris laisad

Mulgi vallas oli biojäätmete osa tavaprügist veebruaris 11 protsenti, Viljandi linnas üheksa, Põhja-Sakala vallas kaheksa ja Viljandi vallas viis protsenti. Võrreldes Harjumaaga, mille mõnes vallas on see protsent 30 lähedal, on tulemas üsna kehv.

Talle tundub, et viljandlased ei ole teadvustanud, et biojäätmed ei tohiks sattuda segaolmejäätmete konteinerisse. Segaolmekonteinerist jõuavad toidujäätmed ja muu bioprügi ladestusse või põletusse ja see on prügiveofirma juhi sõnul väärtusliku ressursi raiskamine. "Peatselt võib see tähendada, et segaolmejäätmete konteiner jääb tühjendamata, kui selles on palju biojäätmeid," lisas ta.