180 päevaga umbusaldamisest usaldamiseni. Mulgi volikogu sai uue juhi

Sügisese umbusaldusralli järel seitsme aasta pikkuse koostöö lõpetanud Mulgi valla isamaalased ja keskerakondlased said taas koalitsioonis kokku ning erinevus sügisega on kohtade jaotuses ning kahe Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) saadikus, kes on nüüd samuti võimuliidu liikmed.